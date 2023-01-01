Завершены кадастровые работы в отношении ОКН на территории бывшего завода Шпагина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» завершили кадастровые работы по учёту изменений объекта культурного наследия регионального значения «Корпус производственных и железнодорожных мастерских» на территории бывшего завода им. Шпагина (ул. Советская, 1). Об этом сообщили в минимущества.

Работы проводились с учётом охранного обязательства. Этот документ содержит подробное описание предмета охраны и условия по содержанию и использованию.

Напомним, завод был основан в 1878 году. В разное время на нём работали такие известные писатели, как Александр Грин и Владимир Короленко. А в годы Великой Отечественной войны на заводе делали бронепоезда, которые отправляли на фронт.

В 2017 году правительство Пермского края и «Ремпутьмаш» (такое название завод носил с 2006 года) подписали соглашение о выкупе земельного участка и объектов капстроительства.

Сейчас здесь активно развивается культурно-музейный кластер.

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