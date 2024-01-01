Руководителя УК осудят за падение снега на жительницу Прикамья Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае прокуратура Чусового завершила проверку по случаю схода снежной массы на пешехода с крыши многоквартирного дома 21 марта 2024 года. В результате происшествия женщина пострадала. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По результатам проверки было установлено, что падение снега с кровли дома № 15 на ул. Коммунистической произошло из-за бездействия ООО «Управляющая компания «Эко-Дом», ответственного за обслуживание объекта. Организация не принимала мер по своевременной очистке кровли, что привело к сходу снега во время его активного таяния.

Прокурором было внесено представление директору управляющей организации и возбуждено дело об административном правонарушении, в соответствии с законом. Ещё до суда организация добровольно возместила материальный ущерб и моральный вред пострадавшей.

Ранее сообщалось, что инцидент в Чусовом, в результате которого на женщину рухнул снег с крыши дома, зафиксировал видеорегистратор автомобиля. Пострадавшая тогда рассказала, что шла забирать ребёнка из детского сада. «Шла подальше от дома, но так как ехала машина, поднялась на тротуар. Итог — свалилась куча снега на голову! Благо, всё обошлось, и это не глыба льда…» — делилась эмоциями пострадавшая.

Напомним, 18 марта в Березниках с крыши здания на пр. Советском, 10 сорвалась глыба льда и убила прохожую. ЧП тоже зафиксировали камеры. Примерно тогда же в Соликамске на видео попал мощный сход снега с крыши дома.

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