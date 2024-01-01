Момент гибели женщины от ледяной глыбы в Пермском крае попал на видео (18+) Поделиться Твитнуть

В Интернете опубликовали фрагмент трансляции камеры видеонаблюдения, установленной напротив дома №10 по Советскому проспекту в Березниках Пермского края. На нём — трагический момент 18 марта, когда с крыши здания срывается лёд и падает на прохожую. Файл (18+) опубликовал паблик «Типичные Березники».

На кадрах видно, что по тротуару идут две женщины, в какой-то момент, вероятно, услышав шум сверху, они ускоряют шаг, практически переходя на бег. Одна из них успевает отскочить. А на вторую падает ледяная глыба. Как известно, пострадавшая 36-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым в Прикамье представить доклад по уголовному делу о гибели женщины в результате падения наледи в Березниках. Дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Примерно в эти же дни в Соликамске Пермского края на видео попал мощный сход снега с крыши дома. Сообщается, что в результате этого инцидента никто не пострадал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.