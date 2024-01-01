В Пермском крае на видео попал мощный сход снега с крыши дома Никто из людей не пострадал Поделиться Твитнуть

В Соликамске Пермского края с дома № 46 по ул. Северной сошла снежная лавина. ЧП зафиксировала камера наблюдения. На кадрах: жилой двор, тёмное время суток, рядом с подъездом припаркованные автомобили. В одну секунду с крыши здания обрушивается внушительная снежная масса, засыпая и пешеходную дорожку вдоль подъездов, и машины.

Кадры появились в паблике «Типичный Соликамск» 19 марта, они снабжены комментарием: «Будьте осторожны, возможен сход снега с крыш! Боровск, двор ТЦ Бисмарк по ул. Северная».

В администрации Соликамска подтвердили факт происшествия: «Управляющий ТЦ Бисмарк сообщил, что действительно произошёл сход снега с крыши дома 46 по ул. Северная со стороны подъездов, сход произошёл из-за поломки снегоудержателя. Никто из людей не пострадал. В настоящее время снег с крыши почищен, проверены держатели со стороны входа в ТЦ «Бисмарк» опасности для людей нет».

Несмотря на комментарий властей, пользователи возмущены. Они считают, что если бы сход снега произошел днём, то могли быть пострадавшие, как в Березниках, где 18 марта глыбой льда с крыши жилого дома убило женщину.

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