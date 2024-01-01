В Чусовом Пермского края на женщину рухнул снег с крыши дома Инцидент зафиксировал видеорегистратор автомобиля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае зафиксирован очередной случай падения на человека снега и льда с крыши здания. На этот раз ЧП случилось в Чусовом. Пострадавшей оказалась женщина, которая шла забирать ребёнка из детского сада.

«Шла за ребёнком в сад, шла подальше от дома, но так как ехала машина, поднялась на тротуар. Итог — свалилась куча снега на голову! Благо, всё обошлось, и это не глыба льда…Я бы просто могла не дойти до сада!» — цитирует пострадавшую паблик «ЧП-Пермь».

Инцидент был зафиксирован видеорегистратором автомобиля. Вероятно, он произошёл днём 21 марта.

Пользователи сети возмущены. «Сколько человек ещё должны пострадать, чтобы начали, как положено, чистить крыши?» — задаются вопросом люди.

Напомним, 18 марта в Березниках с крыши здания на пр. Советском, 10 сорвалась глыба льда и убила прохожую. В Интернете опубликовали фрагмент с камеры видеонаблюдения. На нём зафиксирован трагический момент.

Примерно тогда же в Соликамске на видео попал мощный сход снега с крыши дома.

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