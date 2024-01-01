В Перми ввели в эксплуатацию клубный дом у ЦУМа Квартиры в этом доме в начале года признали самыми дорогими в городе Поделиться Твитнуть

Застройщик «ПМД» получил разрешение краевого минимущества на ввод в эксплуатацию шестиэтажного клубного дома у ЦУМа (Grand House), на ул. Петропавловской, 52 в Перми. Документ выдан девелоперу 29 марта. Сведения содержатся в реестре разрешений на ввод в эксплуатацию, выданных в первом квартале 2024 года, и опубликованы на сайте министерства.

В начале года аналитический центр «КД-Консалтинг» признал цены на квартиры в Grand House самыми высокими в Перми. В январе стоимость «квадрата» в этом здании достигала 215 тыс. руб. при средней цене кв. м в новостройках Перми на уровне 129 тыс. руб.

Летом 2022 года, когда клубный дом у ЦУМа строился, жители соседнего многоквартирного дома № 17 по Комсомольскому проспекту обратились с жалобой на проседание грунта во дворе. Вопрос даже рассматривался на комиссии по чрезвычайным ситуациям и стал поводом для прокурорской проверки.

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