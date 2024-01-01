Самая высокая цена квадрата в новостройках Перми составила 215 тысяч рублей Средняя по городу - 129 тысяч Поделиться Твитнуть

Grand House на Петропавловской, 52

2gis.ru

По состоянию на январь 2024 года средняя цена одного квадратного метра в новостройках Перми достигла 129 тыс. руб. При этом стоимость квадрата на разных объектах «первички» начинается от 80 тыс. руб. и заканчивается 215 тыс. руб. Домом с самыми высокими ценами на квартиры был признан строящийся Grand House (клубный дом у ЦУМа) на Петропавловской, 52 от застройщика «ПМД». Об этом сообщили в пресс-служба компании.

Для определения самого дорогого дома Перми в расчёт брались 50 жилых многоквартирных домов (за исключением «таунхаусов»), которые застройщики должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. При этом аналитики учитывали только открытые предложения.

Как сообщают эксперты самые дорогие новостройки возводятся в центре Перми и относятся к премиальному сегменту. В результате средняя цена предложения в Ленинском районе города значительно составляет 170 тыс. руб. за квадратный метр, что существенно превышает среднюю стоимость по городу.

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