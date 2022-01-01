КЧС обязала застройщика усилить меры безопасности на стройплощадке за пермским ЦУМом Было заявлено, что зданию и его жильцам ничего не угрожает Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

По обращению жителей многоквартирного дома № 17 по Комсомольскому проспекту в администрации Ленинского района Перми состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его провёл и.о. главы администрации района Александр Русанов.

Жильцов беспокоят работы по возведению жилого дома на соседнем участке по ул. Петропавловской, 52 (за пермским ЦУМом), в частности, люди жалуются на проседание грунта во дворе.

В заседании приняли участие представители застройщика, прокуратуры, УК «ЭКВО» (обслуживает дом), а также специалисты Инспекции госстройнадзора Пермского края.

Было заявлено, что зданию и его жильцам ничего не угрожает. На участке ведётся постоянный мониторинг строительных работ, установлены специальные маячки.

Тем не менее, решением комиссии застройщика обязали принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, а именно — «до 22 июля обустроить металлическую конструкцию, после чего застройщик обязуется до 27 июля оборудовать подпорную стену из бетона для предотвращения деформации и проседания грунта».

В начале августа подрядчик приступит к работам по засыпке котлована, после чего будет восстановлено благоустройство двора по Комсомольскому проспекту, 17.

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