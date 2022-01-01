Жильцы опасаются, что их дом в центре Перми может рухнуть в строительный котлован В СМИ обратились жильцы дома № 17 по Комсомольскому проспекту Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

Жители дома № 17 на Комсомольском проспекте в Перми опасаются, что здание, в котором они проживают, может рухнуть в строительный котлован. Об этом сообщает ВЕТТА.

Во всяком случае половина двора уже сползла в котлован строящегося рядом дома, написали в редакцию телеканала пермяки, сопроводив информацию фото- и видеоматериалами.

На кадрах отчётливо виден и треснувший асфальт, и покосившийся в сторону котлована забор.

Добавим, что во дворе дома № 17 по Комсомольскому проспекту ведётся строительство шестиэтажного ЖК Grand House (ул. Петропавловская, 52). Дом возводит специализированный застройщик «Премиум сити», входящий в группу компаний «ПМД».

На запрос 59.ru застройщик прокомментировал ситуацию. В пресс-службе компании официально ответили, что угрозы обрушения дома № 17 на Компросе нет, а пострадавший двор восстановят до конца августа.

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