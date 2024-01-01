Алёна Бронникова Для строительства ФОК на Иве в Перми подготовят проект планировки территории Документы будут подготовлены пермским предпринимателем Поделиться Твитнуть

ООО СИК «Девелопмент-Юг»

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ от 15 апреля о подготовке проекта планировки территории и задание на выполнение инженерных изысканий в микрорайоне Ива-1 в Перми. Документацию необходимо подготовить в течение двух лет.

Речь идёт о земельном участке, который находится в границах улиц Уинской, Июльской, Сакко и Ванцетти в Мотовилихинском районе, площадью 1,78 га. Исполнителем назначен индивидуальный предприниматель Иван Маракулин. Все работы должны быть им выполнены за собственный счёт. В границах данной территории планируется разместить физкультурно-оздоровительный комплекс.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В конце декабря минимущества утвердило проект планировки и межевания территории м/р Ива-1. Согласно документации, на территории микрорайона запланировано строительство жилых домов высотой до 10 и 16 этажей на семи участках, объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Общая площадь многоквартирной жилой застройки составит более 250 тыс. кв. м. Проект также предусматривает строительство плавательного бассейна на территории 1,1 га, ледовой арены на участке в 1,2 га и зону для физкультурно-оздоровительных занятий.

По данным checko.ru, ИП Маракулин Иван Владимирович был зарегистрирован в Перми в 2001 году, основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Предприниматель является также соучредителем ООО «СЗ «Окулова, 28» и ООО «СЗ «Лядовская МЛ», осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

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