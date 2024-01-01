Алёна Бронникова Началось расселение аварийного дома на Комсомольском проспекте в Перми Полностью расселить его планируют к декабрю Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект, 94

Максим Артамонов

В Перми приступили к расселению жителей аварийного дома на Комсомольском проспекте, 94. Об этом рассказали в управлении жилищных отношений горадминистрации.

«На данный момент поступило уже 38 пакетов документов для предоставления выплаты, 10 договоров изъятия жилых помещений подписаны и переданы на оплату. Всего в доме зарегистрированы 134 человека. Все они в зависимости от формы собственности получат денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё», — сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, власти планируют расселить дом на Комсомольском проспекте, 94 к декабрю текущего года. После полного расселения сносом дома займётся МБУ «Полигон», а земельный участок будет выставлен на торги для последующей застройки.

В сентябре 2023 года краевой следком завёл уголовное дело по факту халатности администрации Перми в расселении аварийного дома. Потерпевшими признаны все собственники. В августе на сторону жильцов встал и Ленинский районный суд Перми. Речь шла о сроках. Мэрия тогда заявляла, что готова расселить дом только к 2030 году. В суде такой срок был признан незаконным.

В начале апреля глава Перми Эдуард Соснин осмотрел дом и призвал жителей активнее заявляться на компенсацию, чтобы здание можно было быстрее расселить и снести. Расселение здания официально стартовало в марте, но к началу апреля было принято всего 19 пакетов документов.

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