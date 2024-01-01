Мэр Перми призвал жителей дома на Компросе активнее писать заявления на компенсацию Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Глава Перми Эдуард Соснин в ходе поездке в Свердловский район города осмотрел аварийный дом по Комсомольскому проспекту, 94, где введён режим ЧС. Градоначальник в своём телеграм-канале призвал жителей дома активнее заявляться на компенсацию, чтобы его можно было поскорее расселить и снести. Расселение здания официально стартовало в марте, но пока принято только 19 пакетов документов.

Напомним, власти планируют расселить дом на Комсомольском проспекте, 94 к декабрю 2024 года. Социальные наниматели получат равнозначное жильё, а собственникам будет предоставлен выбор между обменом квартиры и получением денежной компенсации. После полного расселения сносом дома займётся МБУ «Полигон», а земельный участок будет выставлен на торги для последующей застройки.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года следком по региону завёл уголовное дело по факту халатности администрации Перми в расселении аварийного дома на Комсомольском проспекте, 94. Потерпевшими признаны все собственники в доме. В августе на сторону жильцов встал и Ленинский районный суд Перми. Речь шла о сроках расселения аварийного здания. Мэрия тогда заявляла, что готова расселить дом только к 2030 году. В суде такой срок был признан незаконным.

Четырёхэтажный 6-подъездный дом на Компросе, 94 был построен в 1934 году из шлакоблоков. В 2022-м чиновники признали здание аварийным. В доме проживали около 160 человек.

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