Максим Артамонов В Перми возбуждено уголовное дело о халатности мэрии при расселении аварийного дома на Комсомольском проспекте, 94 Жителей вызывают в следком для дачи показаний Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект, 94

Максим Артамонов

Следком по региону завёл уголовное дело по факту халатности администрации Перми в расслении аварийного дома на Комсомольском проспекте, 94. Об этом сообщается на странице ТСЖ «Комсомольский проспект 94» в соцсети ВКонтакте. К посту приложено постановление следователя.

Потерпевшими признаны все собственники в доме.

«Многолетнее неисполнение решения суда о капремонте привело в негодность нашу собственность», — говорится в посте, опубликованном в соцсетях.

Напомним, в августе Ленинский районный суд Перми встал на сторону жителей этого аварийного дома. Ранее председатель ТСЖ Римма Шерстнёва вместе с прокуратурой Свердловского района Перми подали иск на городскую администрацию и требовали изменить сроки расселения опасного здания. Мэрия определила дату — до 31 декабря 2030 года. В суде такой срок был признан незаконным.

Следком по региону ещё в конце июля начал доследственную проверку по факту возможного нарушения прав жильцов этого дома. В августе стало известно, что власти Перми заключили муниципальный контракт с ООО «КРАФТ» на инструментальное обследование здания и проведение мониторинга несущих конструкций здания. Однако эти работы планируется завершить лишь в феврале 2024 года, хотя состояние двух подъездов может угрожать жизни и здоровью жителей.

Четырёхэтажный шестиподъездный дом на Компросе, 94 был построен в 1934 году из шлакоблоков. Детальное обследование дома не проводилось с 2015 года. По решению суда муниципалитет обязан был сделать капремонт. А в 2022-м чиновники признали здание аварийным. Сейчас в доме живут около 160 чел. Первые этажи заняты коммерческими организациями.

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