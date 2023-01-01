Максим Артамонов Суд обязал мэрию Перми установить разумный срок расселения аварийного дома на Компросе, 94 Жители подавали иск совместно с прокуратурой Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект, 94

Максим Артамонов

Ленинский районный суд Перми встал на сторону жителей аварийного дома на Комсомольском проспекте, 94. Ранее председатель ТСЖ Римма Шерстнёва вместе с прокуратурой Свердловского района Перми подали иск на городскую администрацию и требовали изменить сроки расселения опасного здания. Мэрия определила дату — до 31 декабря 2030 года. В суде такой срок был признан незаконным. Информация о выигранном деле появилась на официальном странице ТСЖ «Комсомольский проспект, 94» в соцсети ВКонтакте.

По второму вопросу, который касался новых сроков расселения, по словам собственников квартир, «судья фактически устранилась от принятия решения», постановив, что управление жилищных отношений должно «определить разумный срок для расселения МКД».

ТСЖ также настояло на необходимости приложить к материалам дела обследования АНО «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки» в надежде, что «судья откроет это заключение и в резулятивной части всё же сочтёт нужным «подсказать» чиновникам разумный срок для расселения дома».

Как пояснила «Новому компаньону» Римма Шерстнёва, пока в доме никто не расселён.

«В подъезде №1 большая семья переехала. Остальные собственники квартир продолжают постоянно проживать. В грозящем обрушением подъезде №2 четыре семьи с детьми не желают воспользоваться маневренным фондом в связи с тем, что условия проживания там будут хуже... При обходе квартир представителями УЖО и администрации Свердловского района с целью уведомления о возможности переселения в маневренный фонд все собственники заявляли, что покинут квартиры, только получив компенсацию», — рассказала председатель ТСЖ.

По её данным, число зарегистрированных проживающих постоянно в доме людей не изменилось — съехали незарегистрированные арендаторы комнат в коммунальных квартирах подъездов 1 и 2. Их не более десяти человек.

«К сожалению, в некоторых из этих комнат уже появились новые арендаторы», — добавила Римма Шерстенёва.

Напомним, с 27 июля этого года решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в отношении дома по Компросу, 94 был введён режим повышенной готовности. Он предполагает дополнительные меры по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Жители подъездов № 1 и 2, находящихся в плохом состоянии, могут обратиться к властям за временным размещением в маневренном фонде, либо просто покинуть свои квартиры на время обследования, сообщали тогда чиновники. Для предоставления маневренного фонда необходимо подать заявку в управление жилищных отношений администрации Перми по адресу: ул. Горького, 18, каб. 223. Приём осуществляется по предварительной записи по тел. 210-18-06.

В конце июля следком по региону также начал доследственную проверку по факту возможного нарушения прав жильцов этого дома. В августе стало известно, что власти Перми заключили муниципальный контракт с ООО «КРАФТ» на инструментальное обследование здания и проведение мониторинга несущих конструкций здания. Однако эти работы планируется завершить лишь феврале 2024 года, хотя состояние двух подъездов может угрожать жизни и здоровью жителей.

Четырёхэтажный шестиподъездный дом на Компросе, 94 был построен в 1934 году из шлакоблоков. Детальное обследование дома не проводилось с 2015 года. По решению суда муниципалитет обязан был сделать капремонт. А в 2022-м чиновники признали здание аварийным. Сейчас в доме живут около 160 человек. Первые этажи заняты коммерческими организациями.

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