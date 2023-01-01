Максим Артамонов
В Перми заключён контракт на обследование аварийного дома по Комсомольскому проспекту, 94
Отслеживать состояние дома будут до февраля 2024 года
Власти Перми заключили муниципальный контракт с ООО «КРАФТ» на инструментальное обследование аварийного дома на Комсомольском проспекте, 94 и проведение мониторинга несущих конструкций здания. Все работы планируется завершить в феврале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Проведённое визуальное обследование дома показало, что несущие конструкции здания разрушаются. В связи с этим чиновники провели внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На нём было решено провести инструментальное детальное обследование дома и мониторинг несущих конструкций здания не менее шести месяцев. Помимо этого, подрядчик должен будет выработать предложения по проведению дополнительных противоаварийных мероприятий по усилению несущих конструкций.
В управлении жилищных отношений администрации пояснили, что контракт для выполнения работ был заключен.
Стоимость контракта составила 2,27 млн руб.
Напомним, с 27 июля решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в отношении дома по Компросу, 94 был введён режим повышенной готовности. Он предполагает дополнительные меры по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Жители подъездов № 1 и 2, находящихся в плохом состоянии, могут обратиться к властям за временным размещением в маневренном фонде, либо просто покинуть свои квартиры на время обследования, сообщали тогда чиновники.
Для предоставления маневренного фонда необходимо подать заявку в управление жилищных отношений администрации Перми по адресу: ул. Горького, 18, каб. 223. Приём осуществляется по предварительной записи по тел. 210-18-06.
В конце июля следком по региону также начал доследственную проверку по факту возможного нарушения прав жильцов этого дома.
Четырёхэтажный шестиподъездный дом на Компросе, 94 был построен в 1934 году из шлакоблоков. Детальное обследование дома не проводилось с 2015 года. По решению суда муниципалитет обязан был сделать капремонт. А в 2022-м чиновники признали здание аварийным. Сейчас в доме живут около 160 чел. Первые этажи заняты коммерческими организациями.
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