Максим Артамонов В Перми заключён контракт на обследование аварийного дома по Комсомольскому проспекту, 94 Отслеживать состояние дома будут до февраля 2024 года Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект, 94

Максим Артамонов

Власти Перми заключили муниципальный контракт с ООО «КРАФТ» на инструментальное обследование аварийного дома на Комсомольском проспекте, 94 и проведение мониторинга несущих конструкций здания. Все работы планируется завершить в феврале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Проведённое визуальное обследование дома показало, что несущие конструкции здания разрушаются. В связи с этим чиновники провели внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На нём было решено провести инструментальное детальное обследование дома и мониторинг несущих конструкций здания не менее шести месяцев. Помимо этого, подрядчик должен будет выработать предложения по проведению дополнительных противоаварийных мероприятий по усилению несущих конструкций.

В управлении жилищных отношений администрации пояснили, что контракт для выполнения работ был заключен.

Стоимость контракта составила 2,27 млн руб.

Напомним, с 27 июля решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в отношении дома по Компросу, 94 был введён режим повышенной готовности. Он предполагает дополнительные меры по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Жители подъездов № 1 и 2, находящихся в плохом состоянии, могут обратиться к властям за временным размещением в маневренном фонде, либо просто покинуть свои квартиры на время обследования, сообщали тогда чиновники.

Для предоставления маневренного фонда необходимо подать заявку в управление жилищных отношений администрации Перми по адресу: ул. Горького, 18, каб. 223. Приём осуществляется по предварительной записи по тел. 210-18-06.

В конце июля следком по региону также начал доследственную проверку по факту возможного нарушения прав жильцов этого дома.

Четырёхэтажный шестиподъездный дом на Компросе, 94 был построен в 1934 году из шлакоблоков. Детальное обследование дома не проводилось с 2015 года. По решению суда муниципалитет обязан был сделать капремонт. А в 2022-м чиновники признали здание аварийным. Сейчас в доме живут около 160 чел. Первые этажи заняты коммерческими организациями.

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