Следком начал проверку соблюдения прав жильцов разрушающегося дома на Компросе, 94 в Перми Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

СУ СКР по Пермскому краю начало доследственную проверку по факту возможного нарушения прав жильцов четырёхэтажного дома на пр. Комсмольском, 94 в Перми, сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, следком отреагировал на публикации в средствах массовой информации о том, что горожане живут в аварийных помещениях, нахождение в которых может создавать угрозу их жизни и здоровью.

«Следователями территориального следственного отдела проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавили в СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее «Новый компаньон» писал, что решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с 27 июля в отношении дома по Компросу, 94 вводится режим повышенной готовности. Он предполагает дополнительные меры по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Жители подъездов № 1 и 2, находящихся в плохом состоянии, могут обратиться к властям за временным размещением в маневренном фонде, либо просто покинуть свои квартиры на время обследования.

Напомним, дом был построен в 1934 году из шлакоблоков, в 2022-м чиновники признали его аварийным. Сейчас в здании проживают около 160 чел., первые этажи заняты коммерческими организациями.

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