Мэрия Перми предложила жильцам аварийного дома самим его снести В администрации заявили, что это формальность Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми жители дома на Комсомольском проспекте, 94, которое является аварийным, получили предложение от властей принять участие в собрании собственников и проголосовать за снос здания и возведение на его месте нового. Само собрание будто бы проходило в очно-заочном формате с 20 по 26 февраля, причём дата очной встречи не сообщается.

Как пояснили изданию 59.ru в мэрии, дом исключен из зоны комплексного развития территории, поэтому его расселением и сносом будет заниматься городская власть. Голосование же является формальностью. Согласно жилищному законодательству, администрация Перми обязана предъявить требование о сносе аварийного дома его собственникам. В случае невыполнения требований в установленный срок, земельный участок, на котором находится дом, будет изъят для муниципальных нужд. После этого администрация может изымать жилые помещения у собственников. Даже если жители выразят согласие на самостоятельный снос, расселением все равно будет заниматься администрация, а здание и земельный участок станут собственностью города.

Планируется расселить дом на Комсомольском проспекте, 94 в конце 2024 года. Социальные наниматели получат равнозначное жилье, а собственникам будет предоставлен выбор между обменом квартиры или получением денежной компенсации. До окончательного урегулирования вопросов жители могут продолжать пользоваться своими квартирами. Если соглашения не будет достигнуто, администрация города Перми будет вынуждена обратиться в суд. После полного расселения дома сносом займётся МБУ "Полигон", а земельный участок будет выставлен на торги для последующей застройки.

Пока информации о результатах голосования в мэрии Перми нет.

Напомним, в сентябре 2023 года следком по региону завёл уголовное дело по факту халатности администрации Перми в расселении аварийного дома на Комсомольском проспекте, 94. Потерпевшими признаны все собственники в доме. В августе на сторону жильцов встал и Ленинский районный суд Перми. Речь шла о сроках расселения аварийного здания. Мэрия определила дату — до 31 декабря 2030 года. В суде такой срок был признан незаконным.

Четырёхэтажный шестиподъездный дом на Компросе, 94 был построен в 1934 году из шлакоблоков. Детальное обследование дома не проводилось с 2015 года. По решению суда муниципалитет обязан был сделать капремонт. А в 2022-м чиновники признали здание аварийным. Сейчас в доме живут около 160 человек.

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