В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Александр Миков Обстоятельства его смерти не разглашаются Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Чердынского городского округа

При выполнении боевой задачи в зоне СВО под Донецком погиб гвардии сержант Александр Миков из Чердыни. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.

При каких обстоятельствах и когда он погиб, администрация не уточнила.

Также неизвестно, когда состоятся похороны и сколько было лет погибшему.

Администрация Чердынского городского округа выразила соболезнования семье, родным и близким военнослужащего.

Напомним, сегодня, 17 апреля, в Пермском крае похоронили сразу трёх участников спецоперации: Павла Чегодаева из Краснокамска (награждён посмертно Орденом мужества), Александра Егорова из Добрянского городского округа и Вадима Гребенюка из Соликамска.

У Александра Егорова остались жена, двое детей и отец. Он погиб вблизи населённого пункта Красногоровка ДНР 18 февраля этого года.

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