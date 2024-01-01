В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Александр Миков
Обстоятельства его смерти не разглашаются
При выполнении боевой задачи в зоне СВО под Донецком погиб гвардии сержант Александр Миков из Чердыни. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.
При каких обстоятельствах и когда он погиб, администрация не уточнила.
Также неизвестно, когда состоятся похороны и сколько было лет погибшему.
Администрация Чердынского городского округа выразила соболезнования семье, родным и близким военнослужащего.
Напомним, сегодня, 17 апреля, в Пермском крае похоронили сразу трёх участников спецоперации: Павла Чегодаева из Краснокамска (награждён посмертно Орденом мужества), Александра Егорова из Добрянского городского округа и Вадима Гребенюка из Соликамска.
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