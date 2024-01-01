Территорию нового кадетского корпуса Перми начали благоустраивать В мае власти обещают начать в здании монтаж мебели Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Глава Перми Эдуард Соснин проинспектировал ход реконструкции кадетского корпуса им. генералиссимуса Суворова на ул. Целинной, 15. По словам чиновника, сейчас на территории школы уже началось благоустройство и работы по монтажу забора.

«В блоке А рабочие укладывают плитку и линолеум, монтируют подвесной потолок, красят стены в кабинетах и коридоре, устанавливают двери. В блоке Б продолжаются работы по монтажу системы вентиляции, электроснабжения и отопления. Ведутся работы по обрамлению оконных проемов и укладка плитки на пол в переходе. В мае планируется приступить к монтажу мебели на 3 и 4 этажах», — написал Соснин в своём telegram-канале.

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Напомним, школа рассчитана на 700 учеников с 5 по 11 класс. Здесь разместятся лаборатории, компьютерный класс, два лазерных тира, лингафонные классы для изучения английского и китайского языков, спортивный и актовый залы, а также музей военно-патриотического воспитания и истории кадетских корпусов.

В феврале 2024 года готовность объекта составляла 72%. К тому моменту новый корпус уже был возведён, продолжалась реконструкция существующего здания, между которыми появится тёплый переход. Мэр Перми поручил ускорить работы.

В том же месяце на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты одобрили включение нового корпуса кадетской школы в перечень образовательных учреждений, которые планируется оснастить оборудованием и средствами обучения. На эти цели в текущем году из бюджета выделят около 1,4 млн руб.

В апреле стало известно, что пермское ООО «Урал-Инвест», которое занимается реконструкцией кадетского корпуса, оштрафовали за срыв сроков на 4,7 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.