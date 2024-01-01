Максим Артамонов У прокуратуры ещё есть время на обжалование приговора за контрабанду культурных ценностей Срок подачи жалобы истечёт 19 апреля Поделиться Твитнуть

Срок обжалования приговора по делу бывшего руководителя Центра исторической памяти Александра Чернышова истекает 19 апреля, а не 14-го, как писали СМИ. Об этом «Новому компаньону» сообщили юристы.

Как рассказал адвокат Алексей Бурылов, жалоба может быть подана в течение 15 дней с момента оглашения приговора, согласно ст. 389.4 УПК РФ.

«По делу Александра срок обжалования истекает 19 апреля. Журналисты просто спутали нормы административного и уголовного права и полезли в картотеку окружного суда раньше окончания реального срока обжалования», — пояснил правозащитник Игорь Аверкиев. Таким образом, сказал он, СМИ ошибочно сделали вывод, что прокуратура не стала обжаловать вердикт.

Напомним, 4 апреля Индустриальный районный суд Перми приговорил Александра Чернышова к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Его признали виновным в покушении на контрабанду культурных ценностей из РФ (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Речь идёт о попытке вывести из Перми в Германию архив пермского «Мемориала»*. Конфискованные документы передадут в ПермГАСПИ.

В ходе судебных прений гособвинитель просил приговорить Чернышова к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, защита же настаивала на условном сроке.

*Международная общественная организация «Мемориал» признана иностранным агентом и ликвидирована по решению суда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.