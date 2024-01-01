Пермскому общественнику дали условный срок за попытку контрабанды Александр Чернышов освобождён в зале суда Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районном суде Перми судья Замышляев 4 апреля огласил приговор бывшему руководителю Центра исторической памяти Александру Чернышову. Он признан виновным в покушении на контрабанду культурных ценностей из РФ (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ) и приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Он был освобождён в зале суда. Конфискованные документы будут сданы в ПермГАСПИ.

Чернышов обвинялся в попытке вывести из Перми в Германию архив пермского «Мемориала»*. Чернышов заключил со следствием досудебное соглашение и полностью признал свою вину.

Напомним, в прениях 3 апреля гособвинение попросило приговорить Александра Чернышова к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, защита же настаивала на условном сроке.

Сам Александр Чернышов, выступая в прениях, заявил, что эта ситуация стала для него «уроком жизни», который он всегда будет помнить. Также он отметил, что ориентируется в своей жизни на слова из 28-й главы Книги Притчей Соломоновых: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован».

Прокуратура может обжаловать решение районного суда.

*Не является иностранным агентом, но связана с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»; ликвидирована по решению Минюста.

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