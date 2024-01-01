Екатерина Артёмова Экс-главу пермского Центра исторической памяти могут отправить в колонию Гособвинение просит приговорить Александра Чернышова к трём годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районном суде Перми сегодня, 3 апреля, состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего руководителя регионального Центра исторической памяти Александра Чернышова, который обвиняется в покушении на контрабанду культурных ценностей за границу. Как следует из аудиозаписи заседания (есть в распоряжении «Нового компаньона»), гособвинение попросило приговорить Чернышова к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и зачесть в срок время его содержания под стражей.

Адвокат Александра Чернышова Анастасия Шардакова напомнила, что подсудимый полностью признал вину, раскаялся, не чинил препятствий правоохранительным органам, а, наоборот, заключил досудебное соглашение и сотрудничал со следствием. С учётом этого, она попросила назначить более мягкое наказание «без лишения свободы и изоляции от общества».

Сам Александр Чернышов тоже выступил в прениях. Он заявил, что эта ситуация стала для него «уроком жизни», который он всегда будет помнить. Чернышов заверил, что полностью осознаёт своё преступление и раскаивается. Также он отметил, что ориентируется в своей жизни на слова из 28-й главы Книги Притчей Соломоновых: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован».

После этого подсудимому было предоставлено последнее слово, во время которого он повторил все эти тезисы.

Приговор Александру Чернышову будет оглашён 4 апреля.

Напомним, в мае 2023 года Александра Чернышова задержали в Москве за хулиганство. Позже в отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору) и этапировали в Пермь. По версии следствия, он вместе с бывшим руководителем краевого отделения общества «Мемориал» (признано иностранным агентом) Робертом Латыповым (признан иностранным агентом) пытался вывезти в Германию архивные документы общества, представляющие культурную и историческую ценность.

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