Прокуратура решила не обжаловать приговор пермскому общественнику за попытку контрабанды В начале апреля Александра Чернышова осудили условно на три года Поделиться Твитнуть

Председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов / фото: poslednyadres.ru

Прокуратура Пермского края не стала подавать апелляцию на приговор в отношении бывшего руководителя Центра исторической памяти Александра Чернышова. У надзорного ведомства было 10 дней, чтобы обжаловать вердикт, однако, согласно данным картотеки краевого суда, апелляция прокуратуры не зарегистрирована. Следовательно, приговор суда нижестоящей инстанции вступил в силу. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале апреля Индустриальный районный суд Перми приговорил Александра Чернышова к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Его признали виновным в покушении на контрабанду культурных ценностей из РФ (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Конфискованные документы передадут в ПермГАСПИ.

Александра Чернышова обвиняли в попытке вывести из Перми в Германию архив пермского «Мемориала»*. В ходе расследования уголовного дела он заключил со следствием досудебное соглашение и полностью признал свою вину.

Во время прений гособвинение попросило приговорить Чернышова к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, защита же настаивала на условном сроке.

Сам же обвиняемый, выступая в прениях, заявил, что эта ситуация стала для него «уроком жизни», который он всегда будет помнить. Также он отметил, что ориентируется в своей жизни на слова из 28-й главы Книги Притчей Соломоновых: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознаётся и оставляет их, тот будет помилован».

*Международная общественная организация «Мемориал» признана иностранным агентом и ликвидирована по решению суда.

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