Экс-руководителю пермского «Мемориала»* снова отказали в прекращении уголовного дела Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Пермский краевой суд вновь отказал в удовлетворении иска адвокату бывшего руководителя пермского краевого отделения общества «Мемориал»* Роберта Латыпова** Инне Журавлёвой. Она оспаривала решение о возбуждении уголовного дела в отношении её подзащитного. Об этом Журавлёва рассказала «Новому компаньону» после заседания суда.

Латыпову** инкриминируют попытку контрабанды архивов «Мемориала»* в Германию. Ранее по этому же делу был осуждён экс-председатель пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов.

Напомним, на прошлой неделе Ленинский районный суд Перми избрал Латыпову** меру пресечения в виде ареста на два месяца. Решение вступит в силу с момента пересечения им границы РФ или экстрадиции его в России из другого государства.

Сейчас адвокат Инна Журавлёва оспаривает также и это постановление суда.

Уголовное дело в отношении Латыпова** было возбуждено 11 мая прошлого года. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей).

По версии следствия, Чернышов, Латыпов и иные неустановленные лица, «действуя по предварительному сговору, совершили умышленные действия, направленные на незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере». Речь идёт об архивных документах пермского отделения «Мемориала»*. Уголовное дело было возбуждено на основании двух экспертиз. Журавлёва считает, что обе экспертизы проведены с нарушениями.

В марте в Пермский краевой суд поступила жалоба Латыпова**. Адвокат пытался оспорить определение Ленинского райсуда, признавшего законным возбуждение этого уголовного дела. Заседание суда по избранию меры пресечения проходило как раз за несколько дней до рассмотрения апелляции в краевом суде.

*Международная общественная организация «Мемориал» признана иностранным агентом и ликвидирована по решению суда.

**Признан иностранным агентом.

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