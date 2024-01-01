Суд арестовал бывшего руководителя «Пермского Мемориала»* Арест заочный, так как Роберт Латыпов** находится за границей Поделиться Твитнуть

Роберт Латыпов (признан иноагентом)

Архив ИД «Компаньон»

В Ленинском районному суде состоялось заседание по ходатайству следователя Управления ФСБ по Пермскому краю Репиной об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего руководителя «Пермского Мемориала»* Роберта Латыпова**. Дело рассматривала судья Наталья Гонштейн. Интересы Латыпова** представляла адвокат Инна Журавлёва.

Сторона защиты протестовала против такой меры, указав суду на процессуальные нарушения, которые допустила следователь Репина, подавая ходатайство.

Рассмотрев материалы дела и исследовав их во время судебного заседания, Наталья Гонштейн удалилась в совещательную комнату, сообщив, что решение будет вынесено в 15:15, однако в зал судебного заседания она вернулась практически на час позже заявленного времени.

Максим Артамонов

В итоге Роберту Латыпову**, который сейчас находится вне пределов России, была избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Решение вступит в силу с момента пересечения Латыповым границы РФ или экстрадиции его в России из другого государства.

Уголовное дело в отношении Латыпова было возбуждено постановлением следователя Следственного отдела УФСБ России по Пермскому краю Репиной 11 мая прошлого года. Его обвиняют по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. В деле он проходит в качестве подозреваемого.

Следователи считают, что экс-председатель пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов, Роберт Латыпов** и иные неустановленные лица, «действуя по предварительному сговору, совершили умышленные действия, направленные на незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере». Речь идёт об архивных документах общественной организации «Пермский Мемориал»*. Уголовное дело было возбуждено на основании двух экспертиз. Журавлёва считает, что обе экспертизы проведены с нарушениями.

В марте Пермский краевой суд поступила жалоба Латыпова**. Адвокат пытался оспорить определение Ленинского райсуда, признавшего законным возбуждение этого уголовного дела. Заседание по суда по избранию меры пресечения проходило как раз за несколько дней до рассмотрения апелляции в краевом суде.

*Не является иностранным агентом, но связана с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»; ликвидирована по решению Минюста.

**Признан иностранным агентом.

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