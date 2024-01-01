Алёна Бронникова Жителей Пермского края предупреждают о новом виде мошенничества Пользователям устройств предлагают установить фейковый антивирус Поделиться Твитнуть

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупреждает о новой схеме обмана. Согласно информации ведомства, мошенники предлагают пользователям скачать приложение с антивирусом, через которое получают доступ к устройству.

«Аферисты звонят россиянам, призывая скачать приложение с удалённым управлением, выдавая его при этом за антивирус. Так киберпреступники получают полный доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и остаток средств на банковском счёте», — информирует telegram-канал «Вестник киберполиции России».

Злоумышленники совершают звонки под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции. Пользователям напоминают, что сотрудники ведомств не осуществляют звонки, не рассылают СМС-сообщения и письма по электронной почте с просьбой установить какое-либо приложение на мобильное устройство. В ведомстве просят быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что за неделю телефонные аферисты выманили у жителя Перми 4 млн руб. Пенсионер получил звонок якобы от сотрудника Госуслуг, который убедил его перевести 1,5 млн руб. на «безопасные счета». Затем он отдал ещё 2,5 млн девушке, представившейся сотрудницей Центробанка.

В феврале россиян также предупреждали о появившейся схеме обмана под видом уплаты «налога на СВО». Мошенники начали рассылать письма со ссылкой на поддельные сайты банков, где предлагается войти в личный кабинет, чтобы отказаться от списания денег на несуществующий налог. Все введённые данные на этих сайтах сразу попадают преступникам.

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