Алёна Бронникова Пенсионер из Перми за неделю передал мошенникам около 4 млн рублей Возбуждены уголовные дела Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Телефонные аферисты за неделю выманили у жителя Свердловского района Перми крупную сумму денег. По информации краевого ГУ МВД, сумма составила около 4 млн руб. Об этом пишет «Рифей».

Мужчина обратился в полицию с сообщением, что в его квартире находится девушка, которая представилась сотрудницей Центробанка и похитила его деньги. На место выехал наряд ППС. В ходе дальнейшей работы стало известно, что 19-летняя девушка из Москвы работала курьером у телефонных мошенников. В течение нескольких дней 66-летний пермяк передал ей около 4 млн руб.

За несколько дней до обращения в полицию пенсионер получил звонок якобы от сотрудника Госуслуг. Он сообщил, что личные данные мужчины были скомпрометированы, чтобы защитить деньги, необходимо снять их с банковских вкладов и перевести на «безопасные счета». Пенсионер перевёл на указанные реквизиты 1,5 млн руб. Затем мужчину убедили снять оставшиеся 2,5 млн руб., которые должна лично забрать сотрудница Центробанка РФ.

«Когда курьер в очередной раз пришла к мужчине и предоставила чеки о переводах якобы на безопасные счета, мужчина заподозрил неладное и обратился в полицию. 19-летняя жительница Москвы дала признательные показания. Суд избрал меру пресечения в виде заключения подозреваемой под стражу», — рассказал референт ОИиОС ГУ МВД по Пермскому краю Вячеслав Баяндин.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящий момент расследование продолжается.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что мошенники попытались обмануть чиновников из Прикамья звонками из мессенджера от имени якобы губернатора Дмитрия Махонина. Голос звонившего был изменён с помощью нейросети и стал похож на голос главы региона. Неизвестные 12 апреля также отправляли сообщения с фейкового аккаунта губернатора в том же мессенджере.





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