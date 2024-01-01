Алёна Бронникова Жителей Прикамья предупреждают о схеме обмана под видом уплаты «налога на СВО» Мошенники предлагают перейти по ссылке, чтобы сэкономить Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Преступники придумали новую схему мошенничества, связанную со специальной военной операцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Тинькофф».

Как рассказали в банке, мошенники рассылают по электронной почте предупреждения от имени крупных финансовых организаций о списании средств в счёт уплаты нового налога на СВО. Если отказаться от уплаты, то якобы у пользователя ежемесячно будут списываться десятки тысяч рублей.

Чтобы отказаться от списания денег и сэкономить, в письме предлагается перейти по ссылке на поддельный сайт банка и войти в личный кабинет. Как только жертва введёт свои данные, они сразу попадают мошенникам. И если злоумышленники обойдут банковскую систему защиты, то смогут вывести все деньги со счёта или оформить кредит на имя жертвы.

В «Тинькофф» предупредили, что письма о несуществующем налоге приходят клиентам всех крупных банков. Письма и поддельные сайты мошенники стилизуют под каждый фирменный стиль банка.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о новой схеме мошенничества, связанной с проверкой купюр. Аферисты предлагают по телефону проверить подлинность новых банкнот номиналом 5 тыс. руб., которые начали поступать в оборот прошлой осенью. Для этого жертв просят установить мобильное приложение «Банкноты Банка России», давая ссылку на фальшивое приложение, похожее на официальное. После его установки мошенники получают удалённый доступ к телефону гражданина и его банковским счетам.





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