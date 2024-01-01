Жителей Прикамья предупредили о новой схеме мошенничества с проверкой купюр Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Центробанка

Банк России предупредил жителей Пермского края о новой схеме мошенничества, связанной с проверкой купюр. Аферисты звонят и предлагают проверить подлинность новых банкнот номиналом 5 тыс. руб., которые начали поступать в оборот прошлой осенью. Для этого жертв просят установить мобильное приложение «Банкноты Банка России», давая ссылку на фальшивое приложение, которое визуально похоже на официальное.

После установки приложения мошенники получают удалённый доступ к телефону гражданина, а также его банковским приложениям и счетам.

Также преступники используют и уже привычную схему: под видом работников социальных служб обходят квартиры и убеждают обменивать старые банкноты на новые. Жертвами таких манипуляций чаще всего становятся пожилые люди.

В Банке России призывают граждан игнорировать все предложения по обмену банкнот или установке приложений по просьбе незнакомцев.

Обновлённые банкноты в 5 тыс. руб. поступают в оборот постепенно, специально их обменивать не нужно.

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