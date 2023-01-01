Максим Артамонов Центробанк представил новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей У них сохранилось цветовое оформление Поделиться Твитнуть

Банк России и Гознак презентовали обновлённые банкноты номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. руб. На тысячной купюре изображены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа, а на пятитысячной нанесены изображения Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

При этом цветовое оформление обеих купюр осталось прежним.

На лицевой стороне тысячной купюры изображена Никольская башня Нижегородского Кремля. Оборотная сторона посвящена Музею истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, а также башня Сююмбике на территории Казанского кремля и музей археологии и этнографии в Уф.

Фото: пресс-служба Центробанка

Основное изображение лицевой стороны пятитысячной купюры — стела «Европа-Азия», а на оборотной стороне — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-параллель» в Полярном круге и Салехард.

Фото: пресс-служба Центробанка

Новые банкноты планируется вводить постепенно. Их будут использовать параллельно с банкнотами образца 1997 года, отметили в пресс-службе Центробанка.

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