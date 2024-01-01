Взорвавшую петарду на выборах в Перми пенсионерку выписали из больницы Она получила травму руки Поделиться Твитнуть

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Взорвавшую петарду на выборах президента в Перми 64-летнюю пенсионерку выписали из больницы. Об этом сообщили в минздраве региона.

Напомним, в последний день голосования на выборах главы государства 17 марта женщина зажгла петарду, намереваясь бросить её в члена избирательной комиссии в ДК Солдатова, но передумала и попыталась потушить её в туалете. В результате женщина получила травмы руки. После оказания первой помощи очевидцем женщина была госпитализирована с предварительным диагнозом «полная ампутация левой кисти».

В конце марта следственные органы МВД возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По данным полицейского расследования, женщина находилась "под влиянием третьего лица", которое пообещало списать её долги, если петарда взорвётся. Сама женщина на допросе заявила, что с её банковской карты были списаны деньги.

Вымогательство может стать смягчающим обстоятельством в деле.

Ранее сообщалось, что у поджигательницы петарды в ДК Солдатова дома нашли взрывное устройство.

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