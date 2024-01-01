Максим Артамонов В Перми взорвавшая петарду в ДК Солдатова женщина должна была бросить её в членов УИК В последний момент пенсионерка передумала Поделиться Твитнуть

скриншот Baza

Женщина, которая в последний день голосования на выборах президента РФ взорвала петарду в туалете ДК Солдатова, должна была кинуть её в сотрудников участковой избирательной комиссии. Однако в последний момент она передумала и хотела погасить петарду. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По данным издания, следователи провели первый опрос пенсионерки в больнице, где она сейчас находится. Женщина пояснила, что мошенники начали звонить ей ещё с февраля. Они якобы сняли у неё деньги с кредитной карты и обещали вернуть, если она выполнит задание. При этом женщина даже не обратилась в свой банк, чтобы проверить информацию о списании денег.

Потом пенсионерке приказали купить мощную петарду, зажечь её в туалете и кинуть в членов избирательной комиссии. Женщина сделала всё по инструкции, но в последний момент передумала, попытавшись потушить пиротехнику. Это не помогло — петарда взорвалась у неё в руках, причинив серьёзные травмы.

В пресс-службе краевого минздрава позже рассказали, что пострадавшая находится в больнице, её состояние удовлетворительное.

Напомним, инцидент произошёл 17 марта, когда женщина подожгла петарду в туалете ДК Солдатова. В Дворец культуры, где размещался избирательный участок, она пришла с пакетом. Охранник проверил его содержимое, но не увидел ничего запрещённого. Женщина прошла к стендам с информацией о кандидатах, пообщалась ещё с одним охранникам, потом прошла в туалет, где и прогремел взрыв. Из-за поджога петарды пермячка получила травму руки. Пострадавшей оказали медицинскую помощь и отвезли в больницу. Больше после взрыва никто не пострадал, однако в ходе происшествия из здания были эвакуированы 50 человек.

После ЧП первый замглавы МВД России Александр Горовой рассказал в ЦИК о мотивах «бомбистки». По его словам, женщина якобы выполняла указания мошенников, которые обещали за это списать крупную сумму долга за коммунальные услуги. При этом пермячка якобы транслировала свои действия в прямом эфире на Украину.

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