У поджигательницы петарды в ДК Солдатова дома в Перми нашли взрывное устройство Пенсионерка после травмы продолжает лечение в больнице Поделиться Твитнуть

скриншот Baza

У женщины, которая пришла 17 марта в ДК Солдатова и подожгла петарду, дома в Перми нашли устройство, похожее на взрывное.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству Ura.ru, что после инцидента к «бомбистке» домой с обыском пришли оперативники и обнаружили нечто похожее на взрывной механизм, который мог быть использован в противоправных целях.

«К счастью, пермячка не стала его брать с собой и оставила дома. С облегчением вздохнуло и руководство краевого УФСБ», — отметил он. На официальный запрос в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю ответ пока не получен.

Тем временем, поджигательница, которую госпитализировали после взрыва, по-прежнему находится в больнице. Как сообщили «Новому компаньону» в минздраве, её состояние на утро 28 марта оценивается, как «удовлетворительное».

Напомним, женщина пришла в ДК Солдатова в последний час голосования на выборах президента РФ и должна была поджечь петарду и бросить её в сотрудников участковой избирательной комиссии, однако в последний момент передумала и пыталась погасить петарду, в результате сама получила ожоги и травмы рук.

На допросе пенсионерка показала, что на теракт её склоняли по телефону неизвестные ещё с февраля. Они якобы сняли у неё деньги с кредитной карты и обещали вернуть, если она выполнит задание. При этом женщина даже не обратилась в свой банк, чтобы проверить информацию о списании денег.

Сейчас пенсионерке грозит до 20 лет лишения свободы.

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