По факту взрыва петарды на выборах президента в Перми возбуждено уголовное дело Вымогательство, которому подверглась фигурантка, может стать смягчающим обстоятельством Поделиться Твитнуть

После инцидента, произошедшего в Перми 17 марта в ДК им. Солдатова, следственные органы МВД возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в последний день голосования на выборах президента 64-летняя пенсионерка зажгла петарду, намереваясь бросить её в члена избирательной комиссии, находившегося в ДК, но передумала и попыталась потушить её в туалете. В результате женщина получила травмы руки. После оказания первой помощи очевидцем женщина была госпитализирована с предварительным диагнозом «полная ампутация левой кисти».

На место происшествия прибыли начальник Главного управления МВД по Пермскому краю Александр Щеглов, его заместитель, сотрудники краевого Следственного комитета и сотрудники ФСБ. Выяснилось, что пострадавшая ранее не судима, на учете у психиатра и нарколога не состоит, работает санитаркой в больнице, несмотря на пенсионный возраст.

По данным полицейского расследования, женщина находилась под влиянием третьего лица, которое пообещало списать её долги, если петарда взорвётся. Сама женщина на допросе заявила, что с её банковской карты были списаны деньги.

Вымогательство может стать смягчающим обстоятельством в деле.

Ранее сообщалось, что у поджигательницы петарды в ДК Солдатова дома нашли взрывное устройство.

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