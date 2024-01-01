Полёты из Перми в Хургаду продлили до конца мая За месяц будет выполнено три рейса Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Авиакомпания Azur Airlines продлила программу полётов из Перми в Хургаду до конца мая. Об этом свидетельствуют данные расписания аэропорта Перми.

В мае будет выполнено три рейса — 10, 20 и 31 мая. Все вылеты осуществляются в 16:20 по местному времени. Время в пути до египетского курорта составляет 6 часов 30 минут. Направление обслуживают самолёты Boeing 757.

Напомним, рейсы перевозчика туроператора Anex авиакомпании Azur Air по маршруту Пермь—Хургада (Египет) возобновились 19 марта. В январе-феврале чартеры в Хургаду отменяли из-за низкой загрузки. Первоначально в расписании значились рейсы на курорт только до конца апреля.

Ранее сообщалось, что с 1 мая из Перми начнут летать прямые рейсы до Барнаула. Перелёты будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» на самолётах Bombardier два раза в неделю по средам и воскресеньям. Пока опубликованы сведения о рейсах до 29 мая. Рейсы в Барнаул являются субсидируемыми.

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