Алёна Бронникова Глава СКР затребовал доклад по факту жалоб на жильё для сирот в Прикамье Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав детей-сирот в Пермском крае. Об этом сообщает информационный центр ведомства в официальном telegram-канале.

В Куединском округе администрация в 2020 году купила несколько квартир для сирот, но после заселения выяснилось, что условия для проживания в таких домах непригодны для жизни. Между отмосткой и утеплителем образовались зазоры, из-за чего стены промерзают снизу. В некоторых квартирах на подоконниках и стенах появилась плесень, отопление слабое. Жителям приходится покупать воду за свой счёт в связи с проблемами водоснабжения.

«В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — информирует ресурс.

Всего было приобретено шесть домов за 12,5 млн руб. В каждом доме по две квартиры. В настоящее время в этом жилье остались только две семьи.

Ранее сообщалось, что краевым следственным комитетом и прокуратурой организована проверка данной информации. По итогам проверки главе округа было внесено представление, а устранение нарушений взято на контроль надзорным органом.

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