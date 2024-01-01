В Пермском крае сироты жили в непригодных квартирах В домах образовалась плесень и были проблемы с отоплением и водой Поделиться Твитнуть

Фото: Рифей

В Куединском округе администрация купила несколько квартир для детей-сирот, однако после заселения выяснилось, что условия для проживания в таких домах просто непригодны для жизни. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Общероссийский народный фронт.

Всего местные чиновники купили шесть домов за 12,5 млн руб. В каждом доме по две квартиры. В настоящее время в этом жилье остались только две семьи.

Проблемы со зданиями начались сразу. Сейчас между отмосткой и утеплителем образовались зазоры, куда проходит ладонь. Большие щели не держат тепло, и стены снизу промерзают. В некоторых квартирах на подоконниках и стенах появилась плесень. Кроме этого, дорогое отопление мало что даёт: дома толком не прогреваются.

К этому добавились и проблемы с водоснабжением. Воды либо нет совсем, либо она бежит тонкой струйкой. Жители не могут ни стирать, ни мыться, ни готовить еду. Обращения жителей в местную администрацию ни к чему не привели.

Напомним, в начале марте председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о предоставлении гражданам некачественного жилья в Новых Лядах, где сиротам было предоставлено жильё в многоквартирном доме 2017 года постройки по ул. Крылова, 55. Дом был построен некачественно, и это привело к тому, что его фасад разрушается, на стенах образовались многочисленные трещины, а на потолочных перекрытиях появилась плесень.

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