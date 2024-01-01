Максим Артамонов Глава СК взял на контроль ситуацию с разваливающимся новым домом в Перми Здание было построено в 2017 году Поделиться Твитнуть

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о предоставлении гражданам некачественного жилья в Новых Лядах. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

В следкоме уточнили, что ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в посёлке Новые Ляды сиротам предоставлено жильё в многоквартирном доме 2017 года постройки по ул. Крылова, 55. Однако здание было построено некачественно, и это привело к тому, что фасад дома разрушается, на стенах образовались многочисленные трещины, а на потолочных перекрытиях появилась плесень.

Водоснабжение в доме регулярно прекращается из-за коммунальных аварий. При этом, несмотря на имеющиеся нарушения, строение не признано аварийным, хотя представляет угрозу жизни и здоровью людей.

В связи с этими обстоятельствами СУ СК России по Пермскому краю начало процессуальную проверку.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома по региону Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Этот вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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