В Пермском крае прокуратура начала проверку по факту жалоб на жильё для сирот Ранее к ситуации подключился следственный комитет Поделиться Твитнуть

Прокуратура Куединского района организовала проверку после сообщений о нарушении жилищных прав детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, в 2020 году администрация на основании договоров соцнайма передала сиротам квартиры в шести домах в п. Куеда по ул. Байгулова и ул.Татышлинская. В марте этого года жильцы обратились к чиновникам с заявлениями об обследовании помещений в связи с ненормативным состоянием. Межведомственной комиссией сделан вывод о наличии оснований для проведения на объектах капитального ремонта.

Как выяснилось, местная администрация не следила за санитарным и техническим состоянием переданного сиротам жилья.

По итогам проверки главе округа внесено представление, а устранение нарушений взято на контроль. Ранее проверку начал следственный комитет.

Напомним, условия для проживания в домах были непригодны для жизни. Проблемы со зданиями начались сразу. Между отмосткой и утеплителем образовались зазоры, куда проходит ладонь. Большие щели не держат тепло, и стены снизу промерзают. В некоторых квартирах на подоконниках и стенах появилась плесень. Кроме этого, дорогое отопление мало что даёт: дома толком не прогреваются. Также есть проблемы и с водоснабжением. Обращения жителей в местную администрацию ни к чему не привели.

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