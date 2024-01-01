В Пермском крае СК начал проверку по факту жалоб на непригодное жильё для сирот В Куеде чиновники купили шесть домов, в которых были проблемы с отоплением и водой Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи Чернушинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку по факту предоставления чиновниками администрации Куеды жилья для сирот, которое не отвечает требованиям безопасности.

Сейчас следователи территориального следственного отдела проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Впоследствии может быть возбуждено уголовное дело по н ч. 1 ст 293 УК РФ (Халатность).

Напомним, в Куединском округе администрация купила несколько квартир для детей-сирот, однако после заселения выяснилось, что условия для проживания в таких домах просто непригодны для жизни. Всего местные чиновники купили шесть домов за 12,5 млн руб. В каждом доме по две квартиры.

Проблемы со зданиями начались сразу. Сейчас между отмосткой и утеплителем образовались зазоры, куда проходит ладонь. Большие щели не держат тепло, и стены снизу промерзают. В некоторых квартирах на подоконниках и стенах появилась плесень. Кроме этого, дорогое отопление мало что даёт: дома толком не прогреваются. Также есть проблемы и с водоснабжением. Обращения жителей в местную администрацию ни к чему не привели.

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