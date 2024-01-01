Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На открытии «Арабеска» в Перми будет показан новый балет Алексея Расторгуева Конкурс этого года посвящён 85-летию со дня рождения Екатерины Максимовой Поделиться Твитнуть

балет "Рахманинов" / фото: ansamblaltai.ru/rahmaninov

XVIII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» (6 +) им. Екатерины Максимовой пройдёт в Пермском театре оперы и балета с 16 по 28 апреля. Как уже сообщалось, он будет посвящён 85-летию со дня рождения народной артистки СССР и России Екатерины Максимовой. В честь этой даты 16 апреля будет показан балет «Анюта» (12+) в постановке народного артиста СССР и России Владимира Васильева. Партия Анюты была у Екатерины Максимовой одной из самых любимых; в Перми 16 апреля её исполнит звезда Мариинского театра, победительница телевизионного конкурса «Большой балет» Рената Шакирова.

На следующий день, 17 апреля, в честь открытия конкурса будет дан гала-концерт (6 +) с участием лауреатов и дипломантов «Арабеска» прошлых лет. На сцену Пермского театра оперы и балета выйдут лауреат конкурса Булган Рэнцэндорж и дипломант «Арабеска» Габриэл Лопес; лауреат конкурса Валерия Кузнецова и солист Мариинского театра Эван Капитен; лауреаты конкурса Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев (Челябинский театр оперы и балета); заслуженная артистка России Марианна Рыжкина и Павел Смирнов (Большой театр); лауреат конкурса Аманда Гомес и заслуженный артист Республики Татарстан, дипломант конкурса Михаил Тимаев (Татарский театр оперы и балета); народная артистка России Татьяна Предеина и Александр Кочетков (Челябинский театр оперы и балета); Рената Шакирова и Алексей Тимофеев (Мариинский театр).

Во втором отделении артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» исполнят балет «Рахманинов» (6 +) на музыку Сергея Рахманинова в хореографии лауреата конкурса Алексея Расторгуева. Художественный руководитель проекта — народный артист СССР и РФ Владимир Васильев.

Напомним, о желании принять участие в конкурсе 2024 года оргкомитет уведомили 220 артистов и хореографов из 14 стран: России, Бразилии, Армении, Беларуси, Казахстана, Монголии, Кореи, Франции, Японии и других, а также из 26 городов России — от Астрахани до Улан-Удэ, включая Казань, Нижний Новгород, Уфу, Москву, Санкт-Петербург, Сыктывкар и, конечно, Пермь. Среди подавших заявки — учащиеся 15 хореографических учебных заведений и артисты 14 театров России.

Поступившие заявки примерно поровну распределились между классическим и современным направлениями конкурса — 103 и 117 соответственно. В конкурсе хореографов участвуют 59 претендентов.

Жеребьёвка участников основного конкурса состоится 17 апреля, конкурса современной хореографии — 24 апреля. 18, 19 и 20 апреля состоится I тур конкурса; 21, 22 и 23 апреля — II тур, 25 апреля — конкурс современной хореографии, 26 апреля — III тур конкурса. Закрытие XVIII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой и гала-концерт лауреатов конкурса состоится 27 апреля. Гала-концерт лауреатов пройдет также 28 апреля.

Гала-концерт открытия конкурса, конкурсные показы начиная со II тура и концерт закрытия конкурса будут транслироваться в прямом эфире в YouTube-канале Пермского театра оперы и балета.

Победителей конкурса определит международное жюри. В этом году в его состав вошли: бессменный художественный руководитель конкурса «Арабеск» и председатель жюри — Владимир Васильев, а также Алексей Расторгуев (Пермь), Юрий Петухов (Санкт-Петербург), Марианна Рыжкина (Москва), Александр Могилев (Москва), Татьяна Предеина (Челябинск), Владимир Толстухин (Пермь), Леонора Куватова (Уфа), Дитмар Зайфферт (Берлин, Германия), Людмила Ли (Алматы, Казахстан), Гюльагаси Мирзоев (Баку, Азербайджан) и Гэрэлчимэг Хоролдаваа (Улан-Батор, Монголия). Ответственный секретарь жюри — Марина Панфилович (Москва).

Жюри прессы возглавляет Сергей Коробков (Москва).

Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» впервые состоялся в Перми в 1988 году. За время существования конкурса в нём приняли участие более 1500 молодых артистов балета и хореографов, студентов и учащихся государственных и частных театров и учебных заведений России и других стран. Художественный руководитель конкурса и председатель жюри — народный артист СССР и РФ, лауреат премии Парижской академии танца «Лучший танцовщик мира», обладатель самых почетных наград России, Франции, Италии, США, Бразилии, Японии Владимир Васильев.

C 1996 по 2008 год жюри возглавляла балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова. В 2012 году конкурсу было присвоено её имя.

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