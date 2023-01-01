Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
«Арабеск» состоится в Перми с 16 по 28 апреля
Он будет посвящён юбилею Екатерины Максимовой
Начался приём заявок участников на XVIII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. Он пройдёт в Пермском театре оперы и балета с 16 по 28 апреля. В этом году конкурс будет посвящён 85-летию со дня рождения народной артистки СССР Екатерины Максимовой.
На открытии конкурса 16 апреля будет показан балет «Анюта» (12+) в постановке народного артиста СССР и России Владимира Васильева с участием солистов столичных театров. Партия Анюты была у Екатерины Максимовой одной из самых любимых. На следующий день, 17 апреля, будет дан гала-концерт с участием лауреатов и дипломантов «Арабеска» прошлых лет, также посвящённый юбилею балерины.
Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» проходит один раз в два года. Основу конкурсной программы составляют номера классического репертуара. В рамках второго тура проводится также конкурс постановщиков и исполнителей современной хореографии.
«Арабеск-2024» принимает заявки соискателей до 10 февраля 2024 года.
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