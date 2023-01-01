Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Арабеск» состоится в Перми с 16 по 28 апреля Он будет посвящён юбилею Екатерины Максимовой Поделиться Твитнуть

Валерия Кузнецова, Олег Мангадаев

Андрей Чунтомов

Начался приём заявок участников на XVIII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. Он пройдёт в Пермском театре оперы и балета с 16 по 28 апреля. В этом году конкурс будет посвящён 85-летию со дня рождения народной артистки СССР Екатерины Максимовой.

На открытии конкурса 16 апреля будет показан балет «Анюта» (12+) в постановке народного артиста СССР и России Владимира Васильева с участием солистов столичных театров. Партия Анюты была у Екатерины Максимовой одной из самых любимых. На следующий день, 17 апреля, будет дан гала-концерт с участием лауреатов и дипломантов «Арабеска» прошлых лет, также посвящённый юбилею балерины.

Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» проходит один раз в два года. Основу конкурсной программы составляют номера классического репертуара. В рамках второго тура проводится также конкурс постановщиков и исполнителей современной хореографии.

«Арабеск-2024» принимает заявки соискателей до 10 февраля 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.