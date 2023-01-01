Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Юные пермские балерины отправятся в Большой и Мариинский театры Пермская балетная труппа в этом году пополнения не получит Поделиться Твитнуть

Валерия Кузнецова и Олег Мангадаев на конкурсе "Арабеск"

Никита Чунтомов

В Пермском хореографическом училище прошло распределение выпускников нынешнего года. Вчерашние студенты отправятся танцевать в театры Владивостока, Астрахани, Самары, Ростова-на-Дону, Красноярска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Йошкар-Олы и Петрозаводска.

Четыре человека приглашены в труппу театра «Хореографические миниатюры» имени Леонида Якобсона (Санкт-Петербург).

В соседний Екатеринбург поедет Мария Калинина.

Лауреаты многочисленных международных конкурсов Дарья Чугунова и Валерия Кузнецова отправятся покорять столицы. Дарья Чугунова приглашена в Мариинский театр, а главная сенсация конкурса «Арабеск» 2022 года Валерия Кузнецова будет танцевать в Большом театре.

В Пермский театр оперы и балета в этом году пополнения не предвидится, однако выпускница Валерия Галимова останется в Перми — она приглашена в «Балет Евгения Панфилова».

Директор Пермского хореографического училища Дарья Соснина поясняет, что после того, как пройдут госэкзамены, расклад может измениться: кого-то из выпускников ещё могут заметить руководители Пермского балета.

Отчётные концерты училища пройдут в этом году 27 и 28 мая на сцене Пермского театра оперы и балета. Возможно, это последний шанс для пермяков увидеть Валерию Кузнецову и Дарью Чугунову.

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