Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Гран-При – не присуждается... Завершился XVII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» Поделиться Твитнуть

То, что конкурс «Арабеск» 2022 года (6+) — не самый сильный, было понятно до его начала. Исчез международный контекст, а вместе с ним испарились и участники из ведущих театров России — Большого, Мариинского, Московского музыкального имени Станиславского и Немировича-Данченко — и ведущих балетных школ за исключением Пермского хореографического училища. Почему так произошло — можно гадать и строить предположения; возможно, танцовщикам из серьёзных балетных центров важно международное представительство, но возможны и другие причины. Для конкурса это тревожный звоночек — есть над чем подумать и поработать.

Понятно, что Гран-при в нынешнем году не присуждался, однако это в порядке вещей: он вообще за всю 34-летнюю историю «Арабеска» присуждался лишь трижды: в 1992 году — Морихиро Ивате (Япония), в 2010 году — Джун Ён Джэ (Республика Корея) и в 2012 году — Кимину Киму, который в то время звался ещё Ким Ки Мин и выступал за Корею, а не за Мариинский театр, звездой которого он стал уже после победы на «Арабеске». А вот Эгле Шпокайте, Дмитрий Гуданов, Вячеслав Лопатин, Анастасия Сташкевич, Виктория Терёшкина, Иван Васильев и другие звёзды балета, которые начинали свой путь на «Арабеске» и становились легендами, главный приз в Перми не заработали.

Валерия Кузнецова и Олег Мангадаев

Никита Чунтомов

В нынешней ситуации в особо выигрышной позиции оказалось Пермское хореографическое училище. Именно оно и подарило главную сенсацию конкурса. Студентка II курса 18-летняя Валерия Кузнецова (класс Елены Щегловой) была названа специалистами «будущей звездой» и собрала редкостный букет премий: первая премия в младшей группе среди девушек, первая исполнительская премия в конкурсе современной хореографии, а также приз жюри прессы, приз Дома Дягилева «Надежда России» и приз зрительских симпатий.

Действительно, Валерия Кузнецова — редкое и заметное явление. Она не готовила на конкурс серию «прыжковых» вариаций, как конкурентки, а выступала с большими и красивыми па-де-де из самых популярных балетов в паре с солистом Пермского балета Олегом Мангадаевым, который получил в своей группе вторую премию. Её Жизель и её Одетта так хороши, что создаётся впечатление, будто студентка уже сегодня готова выйти на сцену с главными балетными партиями мирового репертуара, а её совершенный по очертаниям арабеск может служить эмблемой конкурса.

Георгий Еналдиев

Никита Чунтомов

Ещё один триумфатор «Арабеска» — солист Пермского театра оперы и балета Георгий Еналдиев, один из самых популярных и любимых пермских артистов, в котором подкупает всё: и высота прыжка, и победительная мужская харизма, и поистине кавказский драйв — качества, принёсшие ему первую премию среди мужчин старшей группы, вторую премию в конкурсе исполнителей современной хореографии и приз жюри прессы. Свою танцевальную карьеру Еналдиев начинал в народном осетинском танцевальном ансамбле, и до сих пор его главная «фишка» — не выверенная техника и поставленная актёрская игра, а истинно народный танцевальный дух.

В конкурсе было немало интересных танцовщиков, например, Георгий Болсуновский из Красноярска, обладатель роскошной прыжковой техники и сценической уверенности, присущей истинным премьерам. Тем не менее, эффектному исполнителю достался лишь третий приз.

Единственным «настоящим» иностранцем на конкурсе оказался отважный француз Клеман Гийом. Грек Михаил Киминос прибыл в Пермь из Саратова, где работает в театре оперы и балета, а японки Михиро Мории и Рино Фукуока и турчанка Дога Су Акташ, хоть и выступали за родные страны, но учатся в Пермском хореографическом училище. Гийом же прибыл из-за рубежа, преодолев немало трудностей и приключений. Как оказалось, не зря: вторая премия в старшей мужской группе и диплом жюри прессы.

Приз лучшей паре почему-то не присуждался, хотя, думается, на него вполне могла бы претендовать пара из Уфы Алиса Алексеева и Шота Онодэра. Партнёр в конкурсе не участвовал, но в искусстве поддержки партнёрши — и физической, и моральной, и актёрской — показал такой мастер-класс, что получил особый приз — диплом «Лучшему партнёру, не участвующему в конкурсе», причём с похожими формулировками ему присудили награду оба жюри — и основное, и жюри прессы.

«Арабеск», как всегда, полон открытий, порой неожиданных. Как правило, приятных, но есть и тревожные. Беспокоит отсутствие на конкурсе художественного руководителя Пермского балета Антона Пимонова. Его не было ни в жюри, ни в зале, ни в числе авторов номеров, поставленных специально для конкурса. Какой контраст с предшественником — Алексеем Мирошниченко! Он всегда относился к «Арабеску» как к очень важной странице в жизни театра и училища, а его номера современной хореографии до сих пор танцуют конкурсанты.

Награды XVII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск»

Гран-при имени Екатерины Максимовой — не присуждается

Младшая группа:

Первая премия (девушки) — Валерия Кузнецова (Россия, Пермь);

Первая премия (юноши) — не присуждается;

Вторая премия (девушки) — Дарья Чугунова (Россия, Пермь);

Вторая премия (юноши) — Иван Одинцов (Россия, Якутск);

Третья премия (девушки) — поделена между Ангелиной Карамышевой (Россия, Санкт-Петербург) и Дианой Товтын (Россия, Пермь);

Третья премия (юноши) — не присуждается.

Старшая группа:

Первая премия (женская) — Алеся Лазарева (Россия, Москва);

Первая премия (мужская) — Георгий Еналдиев (Россия, Пермь);

Вторая премия (женская) — поделена между Михиро Мории (Япония) и Разилей Мурзаковой (Россия, Уфа);

Вторая премия (мужская) — поделена между Олегом Мангадаевым (Россия, Пермь) и Клеманом Гийомом (Франция);

Третья премия (женская) — поделена между Алисой Алексеевой (Россия, Уфа) и Вероникой Стерховой (Россия, Пермь);

Третья премия (мужская) — Георгий Болсуновский (Россия, Красноярск).

Дипломы :

Лучший партнёр, не участвующий в конкурсе, — Шота Онодэра (Россия, Уфа);

Лучший педагог-репетитор — педагоги Пермского хореографического училища.

Специальные призы:

Приз Екатерины Максимовой и Владимира Васильева «Лучшему дуэту конкурса» — не присуждается;

Приз имени Галины Улановой «За одухотворённость танца» — Алеся Лазарева (Россия, Москва);

Приз Георгия Зорича «За чистоту техники и артистичность исполнения» — Ульяна Васильченко (Россия, Москва);

Приз имени Натальи Дудинской «За верность традициям русской балетной школы», учреждённый дуэтом Маргариты Кулик и Владимира Кима, — поделён между Вероникой Стерховой (Россия, Пермь) и Алдаром Болтановым (Россия, Улан-Удэ);

Приз Дома Дягилева «Надежда России» — Валерия Кузнецова (Россия, Пермь).

Приз зрительских симпатий — Валерия Кузнецова (Россия, Пермь).

Премия жюри прессы конкурса поделена между Валерией Кузнецовой (Россия, Пермь) и Георгием Еналдиевым (Россия, Пермь).

Дипломы жюри прессы:

Клеман Гийом (Франция) — за благородство манер и чистоту стиля в исполнении русского классического наследия;

Елена Щеглова (Россия, Пермь) — педагогу-репетитору за подготовку участника конкурса;

Рино Фукуока (Япония) — за музыкальность и выразительность танца;

Шота Онодэра (Россия, Уфа) — партнёру, не участвующему в конкурсе, за артистизм.

Ранее «Новый компаньон» уже опубликовал список лауреатов конкурса современной хореографии в рамках «Арабеска».

Открытый российский конкурс «Арабеск» проходит в Перми с 1988 года в формате биеннале. Художественный руководитель конкурса и председатель жюри — народный артист СССР и России Владимир Васильев. C 1996 по 2008 год жюри возглавляла народная артистка СССР Екатерина Максимова. В 2012 году конкурсу было присвоено имя великой русской балерины Екатерины Максимовой. С 2014 года в рамках второго тура конкурса проводится конкурс хореографов и исполнителей современной хореографии.

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