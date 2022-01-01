Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны первые лауреаты конкурса «Арабеск» Завершился конкурс современной хореографии Поделиться Твитнуть

Георгий Еналдиев

Андрей Чунтомов

На XVII Открытом российском конкурсе артистов балета «Арабеск» прошли показы конкурса современной хореографии.

Участвовали 50 хореографов и 81 исполнитель, включая тех, кто прошёл во второй тур основного конкурса: они автоматически становятся участниками «конкурса в конкурсе». Многие из конкурсантов-исполнителей сотрудничали с хореографами из Перми: так, Алексей Расторгуев поставил для «Арабеска» аж 15 номеров в самых разных стилях — от гламурной эстрады до этнического танца и жёсткого контемпорари. В конкурсе хореографов, правда, все эти интересные номера не участвовали: Расторгуев, во-первых, уже дважды лауреат, а во-вторых, член жюри.

В конкурсе хореографов Пермь представляли педагог Пермского хореографического училища Арина Панфилова, руководитель «Центра современного танца Марины Кремнёвой» Марина Кремнёва, руководитель Свободного театра современного танца Ксения Малинина, танцовщица того же театра Надежда Безрученко и художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова» Сергей Райник.

Жюри заседало до поздней ночи, и в результате первую премию балетмейстеру решили не присуждать.

Вторая премия балетмейстеру за постановку номера современной хореографии в размере 100 000 рублей, медаль и звание лауреата международного конкурса присуждены Лилии Симоновой (Россия, Москва) за постановку номера «Маргарита» по мотивам «Дамы с камелиями» на музыку Addio из «Травиаты» Верди.

Третья премия балетмейстеру за постановку номера современной хореографии в размере 70 000 рублей, медаль и звание лауреата международного конкурса поделены между Ксенией Малининой (Россия, Пермь) за постановку номера «При тусклом свете» на музыку любимой пермяками группы Shortparis и Елизаветой Мазуркевич (Россия, Москва) за постановку номера Mielikki на музыку группы Einsturzende Neubauten.

Первая премия исполнителю номера современной хореографии в размере 100 000 рублей, медаль и звание лауреата международного конкурса присуждены Валерии Кузнецовой (Россия, Пермь), студентке Пермского хореографического училища (младшая группа) за исполнение номера «На вершине все пути сходятся» в хореографии Юлии Репицыной.

Вторая премия исполнителю номера современной хореографии в размере 70 000 рублей, медаль и звание лауреата международного конкурса поделены между солистами Пермского балета Георгием Еналдиевым (Россия, Пермь) за исполнение номера «Попутчик» в хореографии Алексея Расторгуева и Генрихом Райником (Россия, Пермь) за исполнение номера «Септаккорд» в хореографии опять же Алексея Расторгуева.

Третья премия исполнителю номера современной хореографии в размере 50 000 рублей, медаль и звание лауреата международного конкурса присуждена солисту Пермского балета Олегу Мангадаеву (Россия, Пермь) — партнёру Валерии Кузнецовой в исполнении номера Юлии Репицыной «На вершине все пути сходятся».

Специальный приз Владимира Васильева за артистизм присуждён солисту ансамбля песни и танца «Алтай» Егору Березикову Егору (Россия, Барнаул) за исполнение номера «Пока, мсье!» на песню Жака Бреля в хореографии Александра Могилёва.

На конкурсе современной хореографии работало жюри Союза театральных деятелей России, которое присуждало собственные премии.

Специальные премии СТД РФ:

— хореографу Алисе Куликовой (Россия, Москва) за воплощение образности силы чувств в номере «Пока не пойдет дождь» на музыку группы Einsturzende Neubauten;

— исполнителю — солисту театра современной хореографии Ballet.Theatre Михаилу Присекину (Россия, Барнаул) за синтез актёрской выразительности, технического мастерства и культуры танца в номере «Трудно быть птицей» в хореографии Дарьи Вергизовой.

Жюри прессы отметило дипломами троих исполнителей за исполнение современной хореографии:

— Никиту Повалихина (Россия, Ростов-на-Дону) за исполнение номера «Чужой» в хореографии Виты Мулюкиной;

— Егора Березикова (Россия, Барнаул) за исполнение номера «Пока, месье!» в хореографии Александра Могилёва;

— Генриха Райника (Россия, Пермь) за исполнение номера «Септаккорд» в хореографии Алексея Расторгуева.

Награды лауреатам конкурса современной хореографии будут вручены на торжественной церемонии закрытия «Арабеска» 29 апреля в 19:00.

Конкурс современной хореографии существует в рамках «Арабеска» с 2010 года.

28 апреля — завершающий день конкурсных показов «Арабеска». В третий тур прошли 32 участника.

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