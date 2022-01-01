Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В третий тур конкурса «Арабеск» прошли 32 участника Все они автоматически становятся дипломантами Поделиться Твитнуть

Генрих Райник в номере "Септаккорд", поставленном для него Алексеем Расторгуевым

Андрей Чунтомов

Завершился второй тур XVII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой. Во втором туре конкурсанты должны были исполнить один номер классической хореографии и один — современной.

По решению жюри в третий конкурс прошли 32 участника, в том числе солисты Пермского театра оперы и балета Георгий Еналдиев, Олег Мангадаев, Генрих Райник и студенты Пермского хореографического училища Дарья Чугунова, Валерия Кузнецова, Денис Мазанов, Акташ Дога Су (представляет Турцию), Диана Товтын, Вероника Стерхова, Мария Банникова, Артемий Макаров, Максим Морозов, Мории Михиро и Рино Фукуока (обе представляют Японию).

Все они автоматически становятся дипломантами конкурса, но им ещё предстоит борьба за лауреатство.

Сегодня на «Арабеске» репетиционный день и жеребьёвка участников конкурса современной хореографии. 27 апреля в 12.00 и 18.00 пройдут показы конкурса современной хореографии, а 28 апреля — завершающий день основного конкурса, где участники, прошедшие в третий тур, должны будут исполнить по два номера с классическими вариациями либо одно па-де-де. Церемония награждения лауреатов состоится 29 апреля, 30 апреля — гала-концерт.

Все события «Арабеска» можно увидеть в онлайн-трансляции на сайте конкурса, на YouTube-канале театра, RuTube-канале конкурса, на официальной странице театра и на официальной странице конкурса ВКонтакте.

Подключиться к трансляции можно также в эфире телеканала «Дом.ру Гид», который доступен всем пользователям цифрового ТВ «Дом.ру» и платформы «Дом.ру Movix» на 40-й кнопке, а также на сайте movix.ru и в мобильном приложении «Дом.ру Movix».

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