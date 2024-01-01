Клещи покусали шестерых жителей Прикамья Среди пострадавших — один ребёнок Поделиться Твитнуть

В Прикамье официально зафиксировано уже шесть укусов клещей: пострадали пять взрослых и один ребёнок. Об этом в ходе прямого эфира в аккаунте правительства региона ВКонтакте сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.

При этом три обращения по укусам клещей поступили от жителей Кудымкара. А первый случай присасывания клеща зафиксирован в Лысьве 4 апреля.

По словам Костарева, сезон активности клещей в регионе продлится до середины октября. Каждый год в крае с укусами клещей в больницы обращается около 20 тыс. человек.

В 2023 году было зарегистрировано 70 случаев клещевого энцефалита, один из них — с летальным исходом. Отметим, что каждый пятый заболевший остаётся инвалидом.

Случаев клещевого боррелиоза было зарегистрировано более 200.

В 2024 году ожидается увеличение численности иксодовых клещей. Специалисты прогнозируют рост заболеваемости туляремией, лептоспирозом и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Одно из важнейших средств борьбы с очаговыми инфекциями — профилактическая вакцинация. Министерство здравоохранения Пермского края поставило задачу добиться к 2027 году 95%-ной вакцинации против клещевого энцефалита среди детей. Сейчас этот показатель составляет чуть более 60%.

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