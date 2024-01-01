Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае прогнозируется рост очаговых природных инфекций К 2027 году планируется проведение 95 %-ной противоэнцефалитной вакцинации детей Поделиться Твитнуть

На заседания правительства Пермского края 27 марта заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Екатерина Овчинникова сообщила о том, как проходит подготовка к сезону природных очаговых инфекций.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, предваряя её выступление, заметил, что в настоящее время профилактическая вакцинация от инфекций, предающихся иксодовыми клещами, находится на ненадлежащем уровне, хотя регион полностью обеспечен соответствующей вакциной.

По словам Екатерины Овчинниковой, на территории края уже сформировались благоприятные условия для возникновения сезонных очаговых инфекций. На протяжении ряда последних лет заболеваемость клещевым энцефалитом и бореллиозом в нашем регионе превышает среднероссийские показатели. Так, в 2023 году зарегистрировано 70 случаев клещевого энцефалита, один из них — с летальным исходом, каждый пятый заболевший остаётся инвалидом; случаев клещевого бореллиоза было зарегистрировано более 200. Самые неблагополучные территории — Суксунский, Верещагинский и Очёрский городские округа, там в 2023 году обращаемость по поводу укуса клещей превышала среднекраевые показатели в 2,5 и более раз. Главная группа риска по этому заболеванию — взрослые, но на втором месте — дети в возрасте от трёх до шести лет.

Екатерина Овчинникова сообщила о выявленных случаях ненадлежащей противоклещевой обработки территорий: так, в 2023 году Северное кладбище было обработано разбавленными химикатами. В нынешнем сезоне особое внимание будет обращено на территории массовой посещаемости — те же кладбища, парки и лесопарки.

По словам специалиста, одно из важнейших средств борьбы с очаговыми инфекциями — профилактическая вакцинация. Министерство здравоохранения Пермского края поставило задачу добиться к 2027 году 95 %-ной вакцинации против клещевого энцефалита среди детей. Сейчас этот показатель составляет чуть более 60 %.

В 2024 году ожидается увеличение численности иксодовых клещей, а также мелких млекопитающих, которые тоже являются переносчиками инфекций. Специалисты прогнозируют рост заболеваемости туляремией, лептоспирозом и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Дмитрий Махонин поручил главам местного самоуправления открыть на всех территориях пункты приёма граждан, укушенных клещами, а также систему транспортировки клещей на исследования.

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