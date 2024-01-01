В Прикамье зафиксирован первый укус клеща
Это произошло в частном секторе в Лысьве
В Пермском крае первый человек в этом году обратился за медицинской помощью после укуса клеща. Им стал житель Лысьвы. По его словам, клещь присосался в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росспотребнадзора по Пермскому краю.
«Мы призываем прикамцев пользоваться репеллентами, проводить само- и взаимоосмотры и, конечно же, вакцинироваться от клещевого энцефалита. Особенно важно родителям позаботиться о вакцинации детей. Помните, что за безопасность детей отвечают взрослые», — призвали в ведомстве.
На сегодняшний день вакцина доступна во всех медицинских организациях Прикамья, а прививку поставить можно в поликлинике по месту жительства.
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