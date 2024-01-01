В Прикамье зафиксирован первый укус клеща Это произошло в частном секторе в Лысьве Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

В Пермском крае первый человек в этом году обратился за медицинской помощью после укуса клеща. Им стал житель Лысьвы. По его словам, клещь присосался в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росспотребнадзора по Пермскому краю.

«Мы призываем прикамцев пользоваться репеллентами, проводить само- и взаимоосмотры и, конечно же, вакцинироваться от клещевого энцефалита. Особенно важно родителям позаботиться о вакцинации детей. Помните, что за безопасность детей отвечают взрослые», — призвали в ведомстве.

На сегодняшний день вакцина доступна во всех медицинских организациях Прикамья, а прививку поставить можно в поликлинике по месту жительства.

Адреса приёма и лабораторного исследования клещей можно посмотреть по ссылке



Напомним, 19 февраля главный государственный санитарный врач по Пермскому краю подписал постановление «О противоэпидемических мероприятиях, проводимых при подготовке к эпидемическому сезону по инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, в Пермском крае в 2024 году».

В Управлении Роспотребнадзора по региону тогда сообщили, что в Прикамье эпидситуация по инфекциям, передающимся клещами, многие годы остаётся напряжённой. В зоне действия активных природных очагов — все населенные пункты края. Поэтому велики риски заболевания людей иксодовым клещевым боррелиозом, туляремией, клещевыми риккетсиозами и пр. Но самым опасным для человека является клещевой вирусный энцефалит.

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