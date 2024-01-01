В Пермском крае вводят противоэпидемические меры из-за высокой опасности клещей Врачи призывают сделать прививку от энцефалита Поделиться Твитнуть

Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю 19 февраля подписал постановление «О противоэпидемических мероприятиях, проводимых при подготовке к эпидемическому сезону по инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, в Пермском крае в 2024 году».

Управление Роспотребнадзора по региону напоминает, что в Прикамье эпидситуация по инфекциям, передающимся клещами, многие годы остаётся напряжённой. В зоне действия активных природных очагов — все населенные пункты края. Поэтому велики риски заболевания людей иксодовым клещевым боррелиозом, туляремией, клещевыми риккетсиозами и пр. Но самым опасным для человека является клещевой вирусный энцефалит.

Поэтому врачи призывают вакцинироваться от энцефалита уже сейчас. Вакцина доступна в медицинских учреждениях Пермского края.

Прививку делают после консультации врача. Завершить весь прививочный курс необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию. Напомним, для инфекций, передающихся клещами, характерна весенне-осенняя сезонность с апреля по октябрь, месяцами наибольшего риска заражения являются май и июнь.

Кроме призывов к вакцинации, постановление предписывает проведение комплекса мероприятий, направленных на борьбу с клещами в местах массового отдыха, на территориях загородных предприятий общественного питания, кладбищах, садовых участках, базах отдыха и пр. Речь идёт о дератизационных мероприятиях и акарицидных обработках.

Напомним, в медицинские организации края в эпидсезон-2023 обратилось более 16 тыс. пострадавших от укусов клещей (620,4 на 100 тыс. населения, что в два раза больше средних показателей по ПФО и РФ).

В 2023 году показатель заболеваемости клещевым энцефалитом населения края составил 2,69 на 100 тыс. населения, что выше в 2,4 раза показателя РФ и в 3,4 раза выше показателя ПФО.

Показатель заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом составил 7,93 на 100 тыс. населения, что выше в 1,3 раза показателя Российской Федерации и в 2,4 раза выше показателя Приволжского федерального округа.

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